In den Schulen in Köthen und Umgebung finden während der Sommerferien Grundreinigung und Reparaturen statt. Was wo ansteht.

Köthen/MZ. - Die Stadt Köthen nutzt die Sommerferien, um an den Schulen in ihrer Trägerschaft ein paar Sanierungsarbeiten zu erledigen. Wie die MZ auf Nachfrage in der Pressestelle erfahren hat, sind zum Beispiel in der Regenbogenschule in der Krähenbergstraße einige Arbeiten in den sanitären Anlagen, inklusive Erneuerung defekter Fliesen oder Armaturen sowie Toiletten und Waschbecken, veranlasst worden.