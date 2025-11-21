Vor 200 Jahren kam das Rebhuhn in Anhalt häufig vor. Inzwischen ist der Vogel des Jahres 2026 stark gefährdet. Warum Andreas Rößler vom Ornithologischen Verein „Johann Friedrich Naumann“ in Köthen dennoch vorsichtig optimistisch ist.

Das Rebhuhn wurde zum Vogel des Jahres 2026 gewählt. In Sachsen-Anhalt steht die Art auf der Roten Liste der Brutvögel.

Köthen/MZ. - Mit dieser Wahl ist Andreas Rößler sehr zufrieden: Das Rebhuhn ist „Vogel des Jahres 2026“. Und damit eine Art, die hierzulande fast verschwunden ist. Warum, damit hat sich der Vorsitzende des Ornithologischen Vereins „Johann Friedrich Naumann“ in Köthen intensiv beschäftigt.