Petersberg. – Auf der K2119 zwischen Petersberg und Trebitz (Saalekreis) ist am Freitagmorgen ein Schulbus in Brand geraten, wie die Polizei mitteilt.

Demnach war der Bus gegen 7.35 Uhr auf der K2119 mit Schulkindern unterwegs, als der Fahrer Rauch bemerkte. Der Busfahrer habe die Kinder hinausgeschickt und mit einem Feuerlöscher versucht, den Brand zu löschen.

Die Feuerwehr habe den Bus vollständig löschen können. Die Schulkinder wurden mit einem Ersatzbus und Fahrzeugen vom Bauhof zur Schule nach Wallwitz gebracht, so die Polizei weiter.