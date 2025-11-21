Maik Reichel ist leidenschaftlicher Sammler der „Mosaik“-Comics. Warum seine Mutter einst eine schlechte Nachricht hatte und welche besondere Ausgabe er jetzt erhält.

Digedags und Abrafaxe: Dieser Weißenfelser hat alle „Mosaik“-Hefte

Maik Reichel hat über Jahres hinweg Mosaikhefte gesammelt und nun alle Exemplare komplett zusammen.

Weißenfels/MZ. - In diesen Tagen erwartet Maik Reichel etwas ganz Besonderes in seinem Briefkasten. Dann wird er freudig das 600. Heft der monatlich erscheinenden Comiczeitschrift „Mosaik“ in der Hand halten. Abonnenten erhalten das Jubiläumsheft vorab. Am 26. November soll es dann in die Läden kommen.