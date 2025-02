Rätselraten um Vorfall in Elsdorf - Brandsatz fliegt gegen Haus und löst in Wohnung Feuer aus

Elsdorf/MZ/sgr. - Wegen schwerer Brandstiftung ermittelt die Polizei nach einem Vorfall in Elsdorf. Was genau passiert ist, dazu gehen die Angaben auseinander. Der Polizei zufolge wurde in der Nacht zum Freitag ein Brandsatz gegen ein Fenster geworfen, woraufhin dieses zu brennen begann. Laut Feuerwehr gelangte der Brandsatz in das Haus. „Da war ein Loch im Fenster“, sagt Einsatzleiter Yves Kluge. „Und drinnen war alles verqualmt.“