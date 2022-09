Radfahrer stirbt noch an Unfallstelle in Weißandt-Gölzau

Markierungen auf der Straße an einer Unfallstelle

Weißandt-Gölzau/MZ - Ein Radfahrer ist nach einem schweren Verkehrsunfall am Dienstagabend in Weißandt-Gölzau gestorben. Nach Angaben der Pressestelle der Polizeiinspektion Dessau-Roßlau fuhr der 47-jährige aus Weißandt-Gölzau mit seinem Rad auf der Hauptstraße in Richtung der Bundesstraße 183.