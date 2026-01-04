weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Alkohol am Steuer: Autofahrer rast auf B6 über mehrere rote Ampeln

Ein angetrunkener Pkw-Fahrer hat sich auf der Bundesstraße 6 in Richtung Bernburg gleich mehrerer Verstöße schuldig gemacht. Selbst Kennzeichen waren gestohlen.

Aktualisiert: 05.01.2026, 09:52
Ein Pkw-Fahrer wird auf der B6 nach Raserei und mehreren Rotlichtverstößen kontrolliert. Ein Atemalkoholtest mit 1,25 Promille führt zu Blutprobe.
Köthen/MZ. - Mehr kann sich ein Autofahrer fast gar nicht auf das Kerbholz laden: Raserei, Überfahren von roten Ampeln, Fahren unter Alkoholeinfluss und gestohlene Kennzeichen. Wenn das nicht für einen Auftritt vor Gericht reicht?