Ein angetrunkener Pkw-Fahrer hat sich auf der Bundesstraße 6 in Richtung Bernburg gleich mehrerer Verstöße schuldig gemacht. Selbst Kennzeichen waren gestohlen.

Verkehrsrowdy rast auf der B6 davon - Betrunkener Pkw-Fahrer missachtet mehrere rote Ampeln

Ein Pkw-Fahrer wird auf der B6 nach Raserei und mehreren Rotlichtverstößen kontrolliert. Ein Atemalkoholtest mit 1,25 Promille führt zu Blutprobe.

Köthen/MZ. - Mehr kann sich ein Autofahrer fast gar nicht auf das Kerbholz laden: Raserei, Überfahren von roten Ampeln, Fahren unter Alkoholeinfluss und gestohlene Kennzeichen. Wenn das nicht für einen Auftritt vor Gericht reicht?