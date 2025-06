Ein junger Autofahrer muss sich wegen gleich mehrerer Delikte verantworten. Die Polizei erwischte ihn in Köthen. Der 21-Jährige hatte Drogen konsumiert und die Kennzeichen an seinem VW gehörten nicht zum Fahrzeug. Doch das war noch nicht alles.

Polizei kontrolliert 21-Jährigen in Köthen: Drogenfahrer mit falschen Autokennzeichen unterwegs

Köthen/MZ - Mit falschen Kennzeichen, ohne Führerschein und gültige Versicherung, unter Drogen: Wegen gleich mehrerer Delikte muss sich ein junger Autofahrer verantworten.

Polizisten haben den jungen Mann am Samstag gegen 16.44 Uhr in der Wülknitzer Straße in Köthen kontrolliert. Der 21-jährige VW-Fahrer hatte den Angaben zufolge keine gültige Fahrerlaubnis. Während der Kontrolle wurde laut Polizei außerdem bekannt, dass das Fahrzeug keine gültige Pflichtversicherung hat und die angebrachten Kfz-Kennzeichen nicht für den VW ausgegeben waren.

Damit nicht genug: „Weiterhin wurde festgestellt, dass der 21-Jährige die Fahrt unter dem Einfluss von Betäubungsmittel angetreten hat“, teilt das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld mit. Eine Blutprobenentnahme wurde durchgeführt. Gegen den jungen Mann wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.