Ein Angetrunkener ist am Sonntag eines Tankstellenshops in Zeitz verwiesen worden. Er kam aber wieder. Welche Folgen das hatte.

In Zeitz hat am Sonntag ein Angetrunkener in einem Tankstellenshop zugeschlagen.

Zeitz/MZ - Am Sonntag gegen 17 Uhr ist in einem Tankstellenshop am Kleefeldplatz in Zeitz laut Polizei ein Anwesender - nach MZ-Informationen ein Kunde - von einem Mann mit der Faust ins Gesicht geschlagen worden. Zuvor war der laut Polizeimitteilung stark alkoholisierte Mann aufgefordert worden, die Tankstelle zu verlassen, weil er dort weiteren Alkohol trinken wollte. Im Zuge der Diskussion habe er Anwesende beleidigt und eine Bierflasche geworfen. Er habe aber die Tankstelle verlassen. Wenig später kehrte sei der Mann mit drei Begleitern zurückgekehrt und habe einem Anwesenden mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Anschließend verließen die vier Männer die Tankstelle. Der mutmaßliche Täter konnte allerdings durch Zeugenhinweise identifiziert und in einer Wohnung angetroffen werden. Gegen ihn wurde Anzeige erstattet. Die Vorwürfe gegen ihn lauten Körperverletzung und Beleidigung.