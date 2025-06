Das weltweit einzige Eisenbahntheater „Das letzte Kleinod“ aus Schiffdorf bei Cuxhaven macht im Juni erstmals Station in Dessau-Roßlau. Das Stück „Reibholz“ erzählt von Leben der Binnenschiffer. Was Besucher erwartet.

Kultur in Dessau-Roßlau

Rosslau/MZ. - „Moin“ heißt es reihum. Wenn der Uhrzeiger straff auf die elfte Stunde des Tages zusteuert, läuft man hierzulande gewöhnlich schon mal Gefahr, schief angeguckt und als Schlafmütze abgetan zu werden. Nicht so im Industriehafen Roßlau und nicht in dieser Gesellschaft. Das Autokennzeichen CUX weist eindeutig nach Norden in Richtung „Waterkant“. Und da gilt „Moin“ den ganzen Tag.