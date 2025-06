Alf, E.T., Avatar: Darum landen an Pfingsten Außerirdische in Strenznaundorf

Strenznaundorf/MZ. - Wären da nicht die gewohnten ausgebreiteten Picknickdecken mit den gespannten Zuschauern am Hang der Festwiese in Strenznaundorf gewesen, hätte man an Pfingstsonntag tatsächlich meinen können, dass Außerirdische das kleine Dorf in Beschlag genommen hätten – so original hatten sich die Räuber des Strenznaundorfer Heimatvereins für das Publikum in Schale geworfen. „Wir wollten, dass sich die Zuschauer in ihre Jugend zurückversetzen“, sagte Christian Gensow und meinte damit etwa E.T., der mit seinem Raumschiff notlanden musste und als uneheliche Tochter des Bürgermeisters auch noch verheiratet werden sollte.