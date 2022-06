Petition mit 524 Unterschriften: Anwohner protestieren gegen Teilabriss der Schule in Görzig

Görzig/Gölzau/MZ/wsl - Der Vorschlag von Bau-Fachbereichsleiter Maik Kuhn, den hinteren Teil des Schulgebäudes in Görzig zu sanieren und das Hauptgebäude vorn abzureißen, trifft auf Widerstand: 524 Anwohner unterschrieben eine Petition, die den „vollständigen Erhalt“ des Gebäudes fordert. Anke Viehl und weitere rund 30 Anwohner aus Görzig übergaben am Mittwoch im Hauptausschuss des Rats die Petition und zehn Fragen, die die Zukunft der im Gebäude ansässigen Vereine betrifft und an die „sozialpolitische Verantwortung“ der Räte appelliert.

Statt über den Teilabriss des Gebäudes nachzudenken, sollte der Rat an die Zukunft des Dorfs denken, das bereits Post, Bank und Einkaufsmarkt verloren habe, sagte Initiatorin Anke Viehl der MZ.

Denn das Gebäude ist nicht nur Lernort für 68 Grundschüler, auch Schalmeienkapelle, Malzirkel, Musikschüler, Mehrgenerationenhaus und Bibliothek nutzen dort Räume. Räte und Verwaltung beraten am 28. Juni erstmals in einer Arbeitsgruppe über die Sanierung der Grundschule.