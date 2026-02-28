Kunstmaler Steffen Rogge stellt für das Lutzestift in Köthen eine originalgetreue Nachbildung eines Denkmalschildes von Robert Propf her.

Original ist verschwunden: Kunstmaler Steffen Rogge fertigt Nachbildung für Lutzestift in Köthen an

Pflegedienstleiterin Iris Eberl und Kunstmaler Steffen Rogge freuen sich über die gelungene Arbeit.

Köthen/MZ. - Ein Stück Stadtgeschichte ist an die Springstraße zurückgekehrt: Am Dienstag wurde am heutigen Lutzestift wieder ein Denkmalschild angebracht. Das Gebäude, die frühere Lutzeklinik, wird heute von der Kanzler von Pfau’schen Stiftung genutzt und beherbergt unter anderem den Häuslichen Pflegedienst sowie eine Tagesstätte für seelisch beeinträchtigte Erwachsene.