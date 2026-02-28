weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
Kunstmaler Steffen Rogge stellt für das Lutzestift in Köthen eine originalgetreue Nachbildung eines Denkmalschildes von Robert Propf her.

28.02.2026, 12:00
Pflegedienstleiterin Iris Eberl und Kunstmaler Steffen Rogge freuen sich über die gelungene Arbeit.
Pflegedienstleiterin Iris Eberl und Kunstmaler Steffen Rogge freuen sich über die gelungene Arbeit. (Foto: Ralf Köpernick)

Köthen/MZ. - Ein Stück Stadtgeschichte ist an die Springstraße zurückgekehrt: Am Dienstag wurde am heutigen Lutzestift wieder ein Denkmalschild angebracht. Das Gebäude, die frühere Lutzeklinik, wird heute von der Kanzler von Pfau’schen Stiftung genutzt und beherbergt unter anderem den Häuslichen Pflegedienst sowie eine Tagesstätte für seelisch beeinträchtigte Erwachsene.