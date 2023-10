Nach 34 Jahren zurück Jimy alias Claus Lingner: Der bunte Hund ist wieder in seiner Geburtsstadt Köthen

Mehr als 30 Jahre lang lebte Claus Lingner, den in Köthen alle nur als Jimy kennen, in Berlin. Jetzt ist er wieder zurück in seiner Geburtsstadt Köthen. Wie es früher war und heute ist: eine besondere Perspektive.