Der Kreis- und Finanzausschuss hat eine andere Sicht der Dinge. Er korrigiert die Entscheidung des Fachausschusses.

Köthen/MZ. - In der Kommunalpolitik ist es nichts Außergewöhnliches, wenn ein Fachausschuss vom nächsthöheren überstimmt wird, weil dieser eine andere Meinung zu dem zu behandelnden Thema hat. Und genau das war eigentlich zu erwarten, nachdem der Bau-, Wirtschaft-, Verkehrs-, Umwelt- und Landwirtschaftsausschuss in seiner Sitzung am 2. September das von der Verwaltung erarbeitete neue Klimaschutzkonzept abgelehnt hatte.