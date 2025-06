Medizinische Versorgung Neustart sorgt für Freude in Radegast - Mit Florian Gernert gibt es im Ort wieder einen Hausarzt

Die Wände in zartem lindgrün gestrichen, die Möbel in einem hellen Holzton gehalten – modern und frisch wirken die renovierten Räume der einstigen Hausarztpraxis am Gestüt in Radegast. Mit dem Zörbiger Florian Gernert ist hier wieder Leben eingezogen.