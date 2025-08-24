Der alte Görziger Jugendclub und das Gemeindehaus sollen neu genutzt werden für den Heimatverein und eine Comic-Bibliothek. Welche Bedenken Stadträte dabei haben und wie es jetzt weitergeht.

Weißandt-Gölzau/Görzig/MZ. - Im April hatte sich der Hauptausschuss des Stadtrates im Südlichen Anhalt nicht zu einer Einigung durchringen können und das Thema vertagt. Bei der Sitzung diese Woche waren der alte Jugendclub in Görzig und das benachbarte Gemeindehaus wieder Thema. In ersterem möchte Christoph Schadow eine Comic-Bibliothek einrichten, die an drei Tagen die Woche für jedermann nutzbar sein soll (die MZ berichtete).