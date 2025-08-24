Die Polizei war im Fall von häuslicher Gewalt im Einsatz. Im Haus befand sich auch ein Säugling. Die Polizei informiert das Jugendamt.

Saalekreis. - Bei einem Fall von häuslicher Gewalt im Saalekreis sind Samstagnacht gegen 22.30 Uhr ein Mann und eine Frau schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt worden. Sie seien ins Krankenhaus gebracht worden, hieß es am Sonntag von der Polizeiinspektion Halle.