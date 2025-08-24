weather wolkig
  4. Fahndung nach Täter: Häusliche Gewalt und zwei Schwerverletzte

Die Polizei war im Fall von häuslicher Gewalt im Einsatz. Im Haus befand sich auch ein Säugling. Die Polizei informiert das Jugendamt.

Von Grit Pommer Aktualisiert: 24.08.2025, 16:12
Bei dem Vorfall häuslicher Gewalt im Saalekreis sind zwei Menschen schwer verletzt worden.
Saalekreis. - Bei einem Fall von häuslicher Gewalt im Saalekreis sind Samstagnacht gegen 22.30 Uhr ein Mann und eine Frau schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt worden. Sie seien ins Krankenhaus gebracht worden, hieß es am Sonntag von der Polizeiinspektion Halle.