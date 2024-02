In mehreren Ortsteilen des Stadt Südliches Anhalt könnten bald Straßen umbenannt werden. Was die Hintergründe sind.

Neue Straßennamen in Edderitz und Co? Viele Änderungen in der Stadt Südliches Anhalt geplant

Südliches Anhalt/MZ. - In mehreren Ortsteilen des Stadt Südliches Anhalt könnten bald Straßen umbenannt werden. Ob es wirklich so kommt, entscheidet der Stadtrat bei seiner Sitzung am Mittwoch, 28. Februar, ab 18 Uhr in Weißandt-Gölzau.