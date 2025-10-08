Die Midewa erneuert in dem Dorf einige Hausanschlüsse, die Stadt lässt eine unbefestigte Strecke asphaltieren. Trotzdem warten alle weiter auf den Beginn des Neubaus der Ortsdurchfahrt.

Hier ein älteres Bild aus dem Ort. Erst Ende Juni hatte es in Piethen eine Sperrung gegeben nach einem Rohrbruch.

Piethen/MZ. - Von Rohrbrüchen in Piethen hat die MZ immer wieder berichtet. Eine große Sanierung des Leitungsnetzes werde erst erfolgen, wenn die Ortsdurchfahrt grundhaft erneuert werde, hieß es immer wieder. Diese Straßenbaumaßnahme wurde aber Jahr um Jahr verschoben. Vor 2027 werde es nicht losgehen, so jedenfalls der Stand im vergangenen Jahr.