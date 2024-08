Wenn der Lärm zur Last wird: Köthener verzweifeln an Ruhestörungen zum Sonntag

Nachbarschaftsstreit in Köthen

Ruhestörung: Ein Mann mäht in der Ruhezeit seinen Rasen, während die Nachbarin nebenan gern lesen möchte.

Köthen/MZ. - Eigentlich, sagt Werner E., wolle er doch nur seine Ruhe haben und in Frieden leben. Sonntags im Garten sitzen und Kaffee trinken ohne Lärm - das ist sein Wunsch und auch der seiner Frau Anne (Namen geändert). Aber an den meisten Sonntagen, sagen die beiden, sei das einfach nicht möglich. Denn gerade zum Ruhetag herrsche in ihrer Nachbarschaft Lärm. Durch Musik oder Rasenmäher zum Beispiel.