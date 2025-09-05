weather regenschauer
  4. Flugplatz Köthen: Nach überraschender Kündigung: Platz für Flugsportler weiter gesucht, Verein veranstaltet Abschiedsfeier

Eigentlich wäre dieses Wochenende Flugplatzfest in Köthen. Das wird es nicht geben, stattdessen eine nichtöffentliche Abschiedsfeier. Wie äußert sich Oberbürgermeisterin Buchheim zur Suche nach einem neuen Gelände?

Von Wolfram Schlaikier und Doreen Hoyer Aktualisiert: 05.09.2025, 12:54
Eine Ikarus C42C der Flugschule-MD landet beim Flugplatzfest 2024 in Köthen.
Eine Ikarus C42C der Flugschule-MD landet beim Flugplatzfest 2024 in Köthen. (Foto: W. Schlaikier)

Köthen/MZ. - Oberbürgermeisterin Christina Buchheim (Die Linke) und Köthens Baudezernent Max Schuchardt haben in der Einwohnerfragestunde im Hauptausschuss am Dienstagabend auf Anfrage einer Anwohnerin mitgeteilt,