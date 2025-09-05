Flugplatz Köthen Nach überraschender Kündigung: Platz für Flugsportler weiter gesucht, Verein veranstaltet Abschiedsfeier

Eigentlich wäre dieses Wochenende Flugplatzfest in Köthen. Das wird es nicht geben, stattdessen eine nichtöffentliche Abschiedsfeier. Wie äußert sich Oberbürgermeisterin Buchheim zur Suche nach einem neuen Gelände?