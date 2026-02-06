Eisflächen in Köthen und Umgebung Nach tödlichem Vorfall: Feuerwehrleute warnen davor, zugefrorene Teiche zu betreten
Ein tödlicher Vorfall im Landkreis Wittenberg zeigt einmal mehr, wie trügerisch Eisflächen sind. Feuerwehrleute warnen eindringlich davor, zugefrorene Teiche zu betreten.
Aktualisiert: 06.02.2026, 19:02
Köthen/MZ. - „Betreten der Eisfläche verboten.“ Schilder mit dieser Aufschrift stehen an vielen Teichen der Region. Dass einige Winterfans das ignorieren, zeigen Spuren auf dem Eis.