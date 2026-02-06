Ein tödlicher Vorfall im Landkreis Wittenberg zeigt einmal mehr, wie trügerisch Eisflächen sind. Feuerwehrleute warnen eindringlich davor, zugefrorene Teiche zu betreten.

Mit diesem Hinweis am Dorfteich in Kleinpaschleben warnen Feuerwehr und Ortsbürgermeisterin vor den Gefahren.

Köthen/MZ. - „Betreten der Eisfläche verboten.“ Schilder mit dieser Aufschrift stehen an vielen Teichen der Region. Dass einige Winterfans das ignorieren, zeigen Spuren auf dem Eis.