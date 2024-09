Für die vierte Auflage der Musikmeile haben die Veranstalter ihr Sicherheitskonzept ausgebaut. Auf fünf Bühnen spielen am Samstagabend in Köthens Innenstadt Bands oder DJs legen auf.

Nach Solingen: Organisatoren kündigen strengere Kontrollen an

Musikmeile in Köthen

Köthen/MZ. - „Wettermäßig“, findet Marcel Schiefelbein, „ist das mit der Musikmeile in diesem Jahr wie verhext.“ Erst die Absage für den ursprünglich geplanten Termin am 1. Juni, wo es stürmen und regnen sollte. Die Veranstalter zogen vorsichtshalber die Notbremse. Das große Wetterchaos blieb aus. Nun wird die Köthener Innenstadt am Samstagabend zur Partymeile – bei empfindlich kühlen zehn Grad. „Egal“, beschließt Marcel Schiefelbein, positiv zu denken: „Hauptsache, es bleibt trocken.“