Nach langer Corona-Pause: Ostermarkt in Köthen hat so viele Händler wie noch nie

Der Ostermarkt lockt am Wochenende zum Schloss in Köthen.

Nach 2019 musste der Ostermarkt in Köthen coronabedingt erst einmal pausieren. An diesem Wochenende wird die Tradition fortgesetzt.

Köthen/MZ - Wie viele es inzwischen sind? Heike Wedel zählt sicherheitshalber noch einmal nach. „Im Moment sind wir bei 50. Der Wahnsinn“, sagt die Mitarbeiterin der Köthen Kultur und Marketing GmbH (KKM). „Das hatte ich bisher noch nicht.“

An diesem Wochenende ist Ostermarkt in Köthen. Die Veranstaltung lockt in diesem Jahr so viele Händler an wie noch nie. Die alle auf der Wiese vor dem Veranstaltungszentrum des Schlosses unterzubringen, ist unmöglich. „38 passen hin“, überschlägt Heike Wedel. „Vielleicht 40.“ Dann ist aber auch schon Schluss. „Sonst wird es einfach zu eng.“ Weil die Nachfrage so hoch ist, werden weitere Möglichkeiten geschaffen. Einige Händler bekommen einen Platz im Marstall, andere im Foyer des Veranstaltungszentrums.

Markt mit vielfältigem Angebot

Der Ostermarkt öffnet am Samstag, 2. April, und Sonntag, 3. April, jeweils von 10 bis 17 Uhr. Das Angebot ist vielfältig. Die regionalen und überregionalen Händler bieten unter anderem Töpfer- und Korbwaren, Floristik, Kinderkleidung, Mineralien, Windlichter, Schmuck und Patchwork an. Sorbische Ostereier können gekauft werden. Es gibt zudem kulinarische Spezialitäten.

Zwei Wochen vor Ostern finden Besucher hier Anregungen für Geschenke. „Eine Besonderheit des Ostermarktes bleibt ebenso bestehen: Es wird wieder ruhig und entspannt zugehen“, informiert die Köthen Kultur und Marketing GmbH. „Schlendern, Stöbern, Menschen treffen, die Seele baumeln lassen und Genießen zeichnen diesen Markt aus.“ Die Hütten für die Händler stellt neben der Köbeg auch die Stadt Köthen, wofür die KKM sehr dankbar ist.

Coronabedingt zweimal ausgefallen

Viele Händler kennt Heike Wedel von vorherigen Märkten, andere sind erstmals in Köthen. Dass die Resonanz derart groß ist, hängt nicht zuletzt damit zusammen, dass endlich mal wieder ein solcher Markt stattfinden kann. Die Corona-Krise mit ihren Einschränkungen machte Veranstaltungen dieser Art zuletzt undenkbar. Die KKM musste ihren Ostermarkt zweimal ausfallen lassen. So ging es auch anderen Veranstaltern.

Was noch für Köthen spreche, sagt sie, seien das außergewöhnliche Ambiente am Schloss, die gute Betreuung durch Mitarbeiter der KKM sowie die angemessenen Standgebühren, die niedriger seien als anderswo. Und dann gehört auch noch ein wenig Glück dazu: An diesem Wochenende finden in der Region nicht viele weitere Märkte statt. Sie weiß vom Ostermarkt in Halle. Dann hört es aber auch schon auf.

Nächste Termine stehen bereits fest

„Ich freue mich schon“, sagt Heike Wedel. Darauf, die Händler begrüßen zu können, sich auszutauschen, Kontakt zu pflegen. Darauf, Besucher über die Wiese schlendern zu sehen. „Jetzt muss nur noch das Wetter passen.“ Die Temperaturen werden sich wohl im einstelligen Bereich bewegen. „Kein Problem“, sagt sie. „Hauptsache kein Regen.“

Die nächsten Termine stehen auch schon fest: Am 5. Mai ist Gartenmarkt in der Innenstadt, am 18. und 19. Juni ist Töpfermarkt im äußeren Schlosshof.

Die KKM weist darauf hin, dass der äußere Schlosshof in der Nacht wegen des Ostermarktes vom Samstag zum Sonntag auch für Fußgänger gesperrt ist und nicht erreicht werden kann.