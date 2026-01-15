In den Streit um die Unterbringung von Fundtieren zwischen der Stadt Köthen und dem Tierheim scheint wieder Bewegung zu kommen.

Nach Kündigung für Stadt wird wieder geredet

Unter anderem werden zahlreiche Hunde von den Mitarbeitern im Tierheim Köthen betreut.

Köthen/MZ. - Manchmal helfen äußere Umstände dabei, eine verfahrene Situation zu entschärfen. Die Fronten zwischen der Stadt Köthen und dem Tierheim Köthen waren nach der Kündigung durch das Heim verhärtet. Die Stadt hat das Schreiben ernst genommen und sich übergangsweise einen anderen Partner zur Aufnahme von Fundtieren gesucht.