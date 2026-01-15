  1. MZ.de
  4. Tierheim Köthen macht Angebot: Nach Kündigung für Stadt wird wieder geredet

In den Streit um die Unterbringung von Fundtieren zwischen der Stadt Köthen und dem Tierheim scheint wieder Bewegung zu kommen.

Von Karl Ebert 15.01.2026, 12:00
Unter anderem werden zahlreiche Hunde von den Mitarbeitern im Tierheim Köthen betreut. Foto: Ute Nicklisch

Köthen/MZ. - Manchmal helfen äußere Umstände dabei, eine verfahrene Situation zu entschärfen. Die Fronten zwischen der Stadt Köthen und dem Tierheim Köthen waren nach der Kündigung durch das Heim verhärtet. Die Stadt hat das Schreiben ernst genommen und sich übergangsweise einen anderen Partner zur Aufnahme von Fundtieren gesucht.