Das „Stylingeck“ in Elsdorf bekommt zum 1. Februar eine neue Chefin. Was sich ändert - und was nicht.

Nach 23 Jahren - Warum Chefin vom „Stylingeck“ den Salon in Elsnigk an Mitarbeiterin übergibt

Chefin Heike Schmidt (l.) übergibt den Friseursalon an ihre Mitarbeiterin Nannette Lange.

Elsdorf/mz. - „Ich war schon immer davon begeistert, Leute zu verändern und zu verschönern“, erzählt Heike Schmidt von ihrer Arbeit als Friseurin. Im Salon „Stylingeck“ in Elsdorf macht sie ihre Kunden seit vielen Jahren mit Verschönerungen glücklich. Nun übergibt sie den Laden an ihre langjährige Mitarbeiterin Nannette Lange, die sie längst mit ihrer Begeisterung angesteckt hat.