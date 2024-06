Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der K2074 zwischen den Ortschaften Baasdorf und Reinsdorf ist am Sonnabend ein Motorradfahrer schwer verletzt worden.

Motorradfahrer stürzt zwischen Baasdorf und Reinsdorf - Mann wird in Spezialklinik geflogen

Baasdorf/MZ. - Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der K2074 zwischen den Ortschaften Baasdorf und Reinsdorf ist am Sonnabend ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Der 29-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen.

Der Mann hatte mit seiner Kawasaki die K2074 in Richtung Reinsdorf befahren, als er aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam. Dort streifte der 29-Jährige einen Leitpfosten am Straßenrand, wodurch er mit seinem Motorrad stürzte und sich dabei schwer verletzte. Am Krad entstand ein Sachschaden von etwa 8.000 Euro.

Bei der Unfallaufnahme vor Ort stellten die Polizeibeamten fest, dass der 29-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis zum Führen eines Motorrad besitzt.