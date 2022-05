Motorradfahrer fährt in Köthen auf Mercedes auf - Ein Verletzter und 6.000 Euro Schaden

Köthen/MZ - Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall am Montag in Köthen verletzt worden. Laut Polizei war eine 38-jährige Mercedes-Fahrerin gegen 18 Uhr auf der Weintraubenstraße aus Richtung Friedrich-Ebert-Straße unterwegs. Auf Höhe der Einmündung zur Dr.-Krause-Straße beabsichtigte sie nach links in diese abzubiegen und verlangsamte daher ihr Tempo. Ein hinter ihr fahrender 48-jähriger Motorradfahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Mercedes auf.

Durch den Zusammenstoß kam der Mann zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten den Nutzer einer Suzuki in ein nahe gelegenes Krankenhaus, wo er ambulant behandelt wurde. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit. Die Schadenshöhe wurde auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Am Auto entstand Sachschaden von ungefähr 4.000 Euro.