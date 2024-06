Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Köthen/MZ/sgr. - Die Aktionswoche zum Christopher Street Day (CSD) in Köthen beginnt an diesem Montag, 10. Juni, mit dem Hissen der Flagge der „LGBTIQ+“-Community. Sie weht ab 10 Uhr an der Hochschule Anhalt in der Bernburger Straße 55 und ab 16 Uhr am Rathaus.