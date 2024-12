Mit 1,26 Promille am Steuer sitzend: Zeuge meldet betrunkenen Transporter-Fahrer in Köthen

Cosa/MZ/dpa/mz - Einen betrunkenen Autofahrer haben Polizisten in Köthen erwischt. Ein Zeuge hatte am Montag gegen 13.49 Uhr mitgeteilt, dass sich in einem geparkten VW-Transporter in der Bernhard-Kellermann-Straße ein Mann befindet, der augenscheinlich alkoholisiert ist.

Dieser soll demnach zuvor in der Bernburger Straße auf einem Grundstück uriniert haben und anschließend mit dem Transporter bis zur Bernhard-Kellermann-Straße gefahren sein. „Auf Befragen gab die angetroffene Person dies zu“, informiert das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,26 Promille. Bei dem 53-Jährigen wurde im Krankenhaus in Köthen eine Blutprobenentnahme durchgeführt.

Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde eingeleitet, die Weiterfahrt untersagt.