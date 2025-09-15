weather gewitter
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Köthen
    4. >

  4. Pflege in Köthen: „Mir tun die Menschen leid“

EIL:
A 14: Transporter fährt in Leitplanke und kippt um
A 14: Transporter fährt in Leitplanke und kippt um

Pflege in Köthen „Mir tun die Menschen leid“

Zwei Leserinnen sprechen über Mängel in einem Pflegeheim und einer Senioren-Wohnanlage. Wie eine alte Frau eingeschüchtert wurde.

Von Wolfram Schlaikier 15.09.2025, 14:00
„Insbesondere in den Bereichen Pflege und Betreuung war erneut ein hoher Zuwachs der Beschwerden zu verzeichnen“, stellte die Heimaufsicht fest.
„Insbesondere in den Bereichen Pflege und Betreuung war erneut ein hoher Zuwachs der Beschwerden zu verzeichnen“, stellte die Heimaufsicht fest. Foto: dpa

Köthen/MZ. - „Viele der Bewohnerinnen und Bewohner sind krank, aber lieb. Leider werden sie viel zu wenig aktiviert. Alle paar Wochen wird mal gebastelt, ansonsten heißt es nach dem Frühstück: Still sitzen und artig sein. Mir tun die Menschen leid, die dort bis zu ihrem Ende sitzen müssen“, berichtet die Seniorin.