Zwei Leserinnen sprechen über Mängel in einem Pflegeheim und einer Senioren-Wohnanlage. Wie eine alte Frau eingeschüchtert wurde.

„Insbesondere in den Bereichen Pflege und Betreuung war erneut ein hoher Zuwachs der Beschwerden zu verzeichnen“, stellte die Heimaufsicht fest.

Köthen/MZ. - „Viele der Bewohnerinnen und Bewohner sind krank, aber lieb. Leider werden sie viel zu wenig aktiviert. Alle paar Wochen wird mal gebastelt, ansonsten heißt es nach dem Frühstück: Still sitzen und artig sein. Mir tun die Menschen leid, die dort bis zu ihrem Ende sitzen müssen“, berichtet die Seniorin.