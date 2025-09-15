EIL:
Pflege in Köthen „Mir tun die Menschen leid“
Zwei Leserinnen sprechen über Mängel in einem Pflegeheim und einer Senioren-Wohnanlage. Wie eine alte Frau eingeschüchtert wurde.
15.09.2025, 14:00
Köthen/MZ. - „Viele der Bewohnerinnen und Bewohner sind krank, aber lieb. Leider werden sie viel zu wenig aktiviert. Alle paar Wochen wird mal gebastelt, ansonsten heißt es nach dem Frühstück: Still sitzen und artig sein. Mir tun die Menschen leid, die dort bis zu ihrem Ende sitzen müssen“, berichtet die Seniorin.