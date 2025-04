Midewa stellt zum 1. Mai alle Trinkwasserbrunnen wieder an

Ein Midewa-Monteur nimmt einen Brunnen in Betrieb.

Köthen/MZ. - Der Frühling zeigt sich mit immer mehr Sonnenstunden. Für den Maifeiertag sind sogar Temperaturen bis zu 27 Grad angekündigt: Es ist also höchste Zeit, die Trinkwasserbrunnen im Versorgungsgebiet der Midewa wieder zu aktivieren: Ab dem 1. Mai sind die inzwischen 36 Anlagen nach der Winterruhe wieder am Netz, erklärt das Unternehmen in einer Presseinformation. Passanten, Touristen, Einheimische, Jung und Alt können dort dann wieder ihre Wasserflaschen für unterwegs füllen – oder sich einfach erfrischen.