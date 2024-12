Im Dezember 1983 bringt die Köthenerin Christine Klemens Tochter Antje zur Welt - früher als gedacht. Ihr erstes gemeinsames Weihnachtsfest verbringen die beiden in der Klinik. Welche schönen Erinnerungen sie an diese besonderen Tage hat.

Köthen/MZ. - Weihnachten daheim, in Familie - der Baum im Wohnzimmer, das Festtagsessen in der Küche. So sieht für die meisten der perfekte Heiligabend aus. Aber manchmal sind höhere Mächte im Spiel, die einen nicht zu Hause feiern lassen, obwohl eigentlich alles ganz anders geplant war. So war es bei Christine Klemens aus Köthen im Jahr 1983, als sie schwanger war.