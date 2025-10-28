Mit der Abnahme des zweiten Bauabschnittes ist die Sanierung der denkmalgeschützten Stadtmauer in Aken endlich abgeschlossen – für 1,24 Millionen Euro mit elf Zuwendungsbescheiden. Warum die hohen Kosten nötig waren.

Mehr als zehn Jahre nach dem großen Hochwasser: Aken hat seine Mauer wieder

Aken/MZ. - Als wollte Rasmus das Ergebnis jahrelanger Arbeit von Archäologen und Bauleuten höchstpersönlich überprüfen, blies der Gott des Windes seine Backen auf. Ausgerechnet als am Montag die Abnahme der denkmalgerecht sanierten Stadtmauer in Aken erfolgen sollte, testete er die Standfestigkeit der Anlage, die in den letzten vier Jahren umfangreich für 1,24 Millionen Euro neu aufgebaut worden war. Sowohl er als auch der wenig später einsetzende Regen konnten der Mauer nichts anhaben.