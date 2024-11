Köthen/MZ. - Hunderte Menschen haben sich am Montagabend zum Martinsspiel auf dem Köthener Marktplatz getroffen. Kinder des evangelischen Kindergartens „Guter Hirte" zeigten das Martinsspiel auf der Bühne, zudem erklangen auch die Posaunen der Musikschule. Von den Kitakindern selbst gebacken, wurden traditionell die sogenannten Martinshörnchen unter den Besuchern geteilt. Die Feuerwehr sorgte mit einem Grillstand und einem Feuer für gemütliche Stimmung.

Zuvor hatten sich Kinder und Eltern in ihren Kindergärten getroffen und waren dann gemeinsam in einem Laternenumzug zum Marktplatz gewandert. Nachdem das Martinsfest in den Jahren zuvor wegen der Corona-Pandemie immer wieder Änderungen in Kauf nehmen musste und bestimmte Rituale nicht eingehalten werden konnten, kehrte es in diesem Jahr wieder zu seinem altbewährten Rhythmus zurück.