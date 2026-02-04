Martina Tirjan startet mit 59 noch einmal durch und macht sich mit der „Weinperle“ selbstständig. Erfahrung im Einzelhandel hat sie. Worauf sich ihre Kunden freuen können.

Martina Tirjan springt ins kalte Wasser - Warum sie sich mit 59 Jahren auf das Abenteuer „Weinperle“ einlässt

Martina Tirjan aus Tornau vor der Heide hat die „Weinperle“ in Köthen übernommen. Ihr Mann Peter hilft beim Einräumen.

Köthen/MZ. - Martina Tirjan ist die Anspannung anzumerken. Die Zeit rast. Am Donnerstag eröffnet sie. Und noch immer stapeln sich die leeren Kartons, in denen in den vergangenen Tagen Unmengen an Wein und Spirituosen sowie süße und herzhafte Spezialitäten geliefert worden sind, gleich neben der Eingangstür. Zum Glück sind die Regale schon gut gefüllt. Jetzt muss nur noch das Chaos verschwinden. Die neue Inhaberin der „Weinperle“ in Köthen will bei ihrer Kundschaft schließlich einen passablen ersten Eindruck hinterlassen, verrät sie. „Wir hoffen und wünschen uns, dass die Köthener uns annehmen.“