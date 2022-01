Lücke provisorisch verschlossen: Mauerteil am Tierheim Köthen umgestürzt

Köthen/MZ/SGR - Mit einer schlechten Nachricht ist das neue Jahr für das Tierheim in Köthen gestartet. Ein Teil der Außenmauer unweit der Zwingeranlage für die Hunde ist umgestürzt. Glücklicherweise so, dass die Anlage selbst nicht beschädigt wurde. „Wir haben den Bereich provisorisch mit Bauzäunen verschlossen“, sagt Regina Minasch-Elze, die Vorsitzende des Tierschutzvereins Köthen/Anhalt und Umgebung. Sie ist dankbar, dass sich am Neujahrstag schnell Helfer gefunden haben, die sofort angepackt haben. Das Tierheim bittet darum, Bretter zu spenden, damit die Lücke noch besser verschlossen werden kann, bis eine endgültige Lösung gefunden ist.

„Das würde uns enorm helfen“, sagt die Vereinsvorsitzende. Denn gerade zu Beginn eines Jahres, wenn verschiedene Versicherungen bezahlt werden müssen, kann das Tierheim ungeplante Ausgaben wie diese nicht gebrauchen.