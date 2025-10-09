Elektrofirma und Mitnetz kommen Medizinern und Patienten der Arztpraxen in der Aribertstraße in Köthen entgegen, nachdem ein Stadtrat, der eine Praxis betreibt, um Hilfe gebeten hatte.

Lösung gefunden: Arztpraxen der Aribertstraße in Köthen sollten mehrere Stunden vom Stromnetz getrennt werden

Blick von der Baustelle auf die Schiller-Apotheke an der Ecke Schiller-/Aribertstraße: Links neben der Apotheke, im Haus Aribertstraße 34, befinden sich Praxen von Hausärzten und Gynäkologen sowie die Praxis eines Internisten.

Köthen/MZ. - Ein Teil der Aribertstraße ist seit Oktober 2024 Baustelle. Die Stadt investiert in den „grundhaften Ausbau“ rund 1,7 Millionen Euro, zurzeit wird der erste Abschnitt zwischen Bärteichpromenade und Schillerstraße saniert. Zu den Kosten der Stadt kommen rund 1,9 Millionen Euro für neue Abwasserkanäle, neue Gas- und Trinkwasserleitungen, neue Stromkabel sowie ein neues Kabelnetz (die MZ berichtete).