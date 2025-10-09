Ein Auto ist am Mittwoch auf der L72 zwischen Schackenthal und Warmsdorf von der Fahrbahn abgekommen und hat sich dabei überschlagen. Drei Personen kamen ins Krankenhaus.

Auto überschlägt sich auf L72 bei Schackenthal - mehrere Personen verletzt

Zwischen Schackenthal und Warmsdorf kam es auf der L72 am Mittwoch zu einem schweren Unfall.

Schackenthal. - Am Mittwochnachmittag sind drei Personen bei einem Unfall auf der L71 zwischen Schackenthal und Warmsdorf teils schwer verletzt worden, so die Polizei.

Auf Höhe des Abzweiges Giersleben und Ammendorf sei das Fahrzeug gegen 15 Uhr von der Straße abgekommen. Darauf überschlug sich das Auto nach Angaben der Polizei mehrfach.

Die drei Insassen seien dabei teils schwer verletzt worden und seien in umliegende Krankenhäuser gebracht worden.