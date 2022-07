Leichtathletik-Weltmeisterschaften der Senioren - Erfolg für Köthener Diskuswerfer

Diskuswerfer Andreas Hoffmann hat in Tampere in Finnland einen „starken sechsten Platz“ errungen.

Tampere/MZ - Diskuswerfer Andreas Hoffmann vom Köthener Sportverein 2009 hat bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften der Senioren in Tampere in Finnland einen „starken sechsten Platz“ errungen unter den insgesamt 18 Startern in seiner Altersklasse M50. Das teilte der Sportverein jetzt mit.

Bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften der Senioren, die vom 29. Juni bis zum 10. Juli stattgefunden haben, waren 4.330 Sportler aus 87 Ländern angemeldet. Trotz regnerischer Bedingungen habe Andreas Hoffmann gleich im ersten Durchgang seine Tagesbestweite von 44,26 Metern erzielt, was nahe seiner Bestleistung liege.