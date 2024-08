Eine Verkäuferin hat am Mittwoch in Köthen einen Ladendieb bei der Tat beobachtet. Mit Folgen.

Ladendieb wird in Köthen erwischt: Mann kehrt in Supermarkt zurück und bedroht Verkäuferin

Köthen/MZ. - In einem Supermarkt in der Edderitzer Straße in Köthen haben Zeugen am Mittwoch, gegen 9.30 Uhr einen 39 Jahre alten Mann dabei beobachtet, wie er Getränke und Lebensmittel in seinem Rucksack verstaute, diese an der Kasse nicht aufs Band legte und somit entwenden wollte. Daraufhin wurde er durch eine Mitarbeiterin des Ladengeschäfts angesprochen und zur Herausgabe des Diebesgutes im Wert von circa zehn Euro aufgefordert. Der Mann entleerte seinen Rucksack und verließ den Markt.

Kurze Zeit später kehrte er jedoch zurück und bedrohte eine 41 Jahre alte Kassiererin. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, sei der Täter für sie kein Unbekannter und bereits mehrfach wegen solcher Delikte in Erscheinung getreten.