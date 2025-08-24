Das süß-gruselig Kuscheltier ist in aller Munde – doch nicht alle Läden verkaufen sie oder kommen überhaupt an sie ran. Doch warum sind sie überhaupt so beliebt?

Labubu sind nun auch in Köthen angekommen. Hier zu sehen ist der besonders begehrte „Secret-Labubu“ in der Farbe grau/schwarz.

Köthen/MZ. - „Das ist ein Hype – Weihnachten ist das wieder vorbei, wie die Fidget Spinner damals“, meint Anja Haucke, Inhaberin einer Werbeagentur in Köthen. Die Rede ist von Labubu. Das sind kleine Kuscheltiere mit einem niedlich-gruseligen Gesicht. „In China gibt es eine Serie, auf der das beruht“, merkt Haucke an und meint damit „The Monsters“, die bereits 2015 startete. Die einen lieben und sammeln Labubu – die anderen können den Trend nicht nachvollziehen.