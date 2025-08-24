Labubu in Köthen Labubu erobern Köthen: Wie das süß-gruselige Kuscheltier die Meinungen spaltet
Das süß-gruselig Kuscheltier ist in aller Munde – doch nicht alle Läden verkaufen sie oder kommen überhaupt an sie ran. Doch warum sind sie überhaupt so beliebt?
24.08.2025, 09:00
Köthen/MZ. - „Das ist ein Hype – Weihnachten ist das wieder vorbei, wie die Fidget Spinner damals“, meint Anja Haucke, Inhaberin einer Werbeagentur in Köthen. Die Rede ist von Labubu. Das sind kleine Kuscheltiere mit einem niedlich-gruseligen Gesicht. „In China gibt es eine Serie, auf der das beruht“, merkt Haucke an und meint damit „The Monsters“, die bereits 2015 startete. Die einen lieben und sammeln Labubu – die anderen können den Trend nicht nachvollziehen.