weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Köthen
    4. >

  4. Labubu in Köthen: Labubu erobern Köthen: Wie das süß-gruselige Kuscheltier die Meinungen spaltet

Labubu in Köthen Labubu erobern Köthen: Wie das süß-gruselige Kuscheltier die Meinungen spaltet

Das süß-gruselig Kuscheltier ist in aller Munde – doch nicht alle Läden verkaufen sie oder kommen überhaupt an sie ran. Doch warum sind sie überhaupt so beliebt?

Von Livia Müller 24.08.2025, 09:00
Labubu sind nun auch in Köthen angekommen. Hier zu sehen ist der besonders begehrte „Secret-Labubu“ in der Farbe grau/schwarz.
Labubu sind nun auch in Köthen angekommen. Hier zu sehen ist der besonders begehrte „Secret-Labubu“ in der Farbe grau/schwarz. Foto: Livia Müller

Köthen/MZ. - „Das ist ein Hype – Weihnachten ist das wieder vorbei, wie die Fidget Spinner damals“, meint Anja Haucke, Inhaberin einer Werbeagentur in Köthen. Die Rede ist von Labubu. Das sind kleine Kuscheltiere mit einem niedlich-gruseligen Gesicht. „In China gibt es eine Serie, auf der das beruht“, merkt Haucke an und meint damit „The Monsters“, die bereits 2015 startete. Die einen lieben und sammeln Labubu – die anderen können den Trend nicht nachvollziehen.