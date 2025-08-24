Jung, Mutter und krank: Franziska Güntner bekam mit 42 Jahren die Diagnose Brustkrebs. Die Hallenserin hat ihn nach 16 Chemotherapien besiegt. Aber körperliche Folgen bleiben – und sie muss das Erlebte auch psychisch verarbeiten.

Franziska Güntner muss damit zurechtkommen, dass sie nicht mehr im Schnelldurchlauf leben kann – und das fällt ihr schwer.

Franziska Güntner will an diesem Vormittag noch etwas in der Stadt erledigen, sie bereitet sich auf ihre Reha im Saarland vor. Ein bisschen ist da dieser alte Modus: etwas und manchmal viel am Tag schaffen. „Am Kühlschrank hängen sechs Überweisungen, ich habe gefühlt 1.000 Arzttermine“, erzählt die 44-Jährige unter schattigen Bäumen auf dem Außengelände der Sachsen-Anhaltischen Krebsgesellschaft in Halle. Güntner, in Bluse und leichter Sommerhose, wirkt auf den ersten Blick nicht wie eine Frau, die im vergangenen Jahr noch mehrere Chemotherapien hinter sich brachte. Sie hat eine spürbare Grundenergie, sie will Dinge in die Hand nehmen.