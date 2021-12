Kurzfristige Entscheidung - Hochschule Anhalt stellt auf Online-Lehre um

Köthen/Dessau/MZ - Die Hochschule Anhalt stellt eine Woche vor den Feiertagen alle Lehrveranstaltungen auf die Online-Lehre um. Das hat die Hochschule am Dienstag mitgeteilt. An den drei Hochschulstandorten in Bernburg, Dessau und Köthen finden Vorlesungen, Seminare oder Übungen vorerst bis zum 29. Januar 2022 online statt. Der Rahmenplan der Hochschule sei geändert worden, damit die Studierenden möglichst sicher mit ihren Familien Weihnachten verbringen können. Die neue Regelung trat mit dem 20. Dezember in Kraft.

In Ausnahmefällen können Praktika, Labor- und Werkstatttätigkeiten, die Nutzung spezieller IT-Anwendungen, praktische und künstlerische Ausbildungsabschnitte, Lehrveranstaltungen im Freien sowie Prüfungen in Präsenz durchgeführt werden. Die Teilnahme ist nach Angaben der Hochschule dann aber nur mit der 3G-Regelung und digitalem Nachweis möglich.

Die Hochschulbibliothek ist von 20. Dezember bis 30. März 2022 nur für Studierende und Hochschulpersonal geöffnet. Auch hier gilt die 3G-Regelung. Für die Teilnahme an Sportkursen gilt eine 2G-Regelung.

Für Studierende, die weiterhin am Studienort sind, bietet die Hochschule an allen Standorten unter dem Motto „Anhalt Connect“ Möglichkeiten an, um auch weiterhin in Kontakt zu bleiben.Die aktuellsten Informationen zu den Corona-Regelungen an der Hochschule sind unter www.hs-anhalt.de/corona zu finden.