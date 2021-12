Kukakö gestaltet Festwagen um und sorgt für weihnachtliche Emotionen in Corona-Zeiten

Köthen/MZ/KEB - Wie in jedem Jahr waren die Mitglieder der 1. Köthener Karnevalsgesellschaft Kukakö auch in diesem Jahr wieder mit ihrer traditionellen „Musikalischen Schlossweihnacht“ unterwegs. Vor sechs Pflegeeinrichtungen der Stadt sowie der Helios Klinik Köthen traten sie mit ihrem weihnachtlichen Programm auf.

Auch die Cheerleader waren beim Weihnachtssingen dabei. Foto: Kukakö

Dazu wurde der Festwagen des Vereins, welcher in Gestalt des Köthener Bachschlosses ansonsten zum Großen Rosenmontagszug die Senatsmitglieder präsentiert wird, weihnachtlich beleuchtet und dekoriert vor den verschiedenen Einrichtungen positioniert. Die bekannte Gesangsformation des Vereins, das „Melkkarussell“, hatte sich in ein Weihnachtsoutfit geworfen und bot den Bewohnern und Patienten im vom Wagen aus ein gut halbstündiges Potpourri an Weihnachtsliedern. Zudem begeisterten Cheerleader, Minicheerleader und Tanzflöhe mit ihren Tänzen zu weihnachtlichen Klängen die Zuschauer.

„Es war wie in jedem Jahr wieder. Als unsere Mitglieder ihr Programm nach vielen traditionellen deutschen Weihnachtsliedern mit dem international bekannten Song ,Feliz Navidad’ beendet haben, ist fast kein Auge trocken geblieben“, sagte Kukakö-Präsident Karsten Todte. Mit dieser Benefizaktion habe die Karnevalsgesellschaft wieder viele Herzen erfreuen und weihnachtliche Stimmung in die Einrichtungen transportieren können. „Wenn die Menschen in den Heimen bei unseren Besuchen von ihren Emotionen eingeholt werden und mitsingen, dann lässt das auch erfahrene, applausgewohnte Bühnenakteure nicht kalt“, sagte Todte.