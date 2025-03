Nach der öffentlichen Streiterei der beiden Präsidenten Trump und Selenskyj: Wie sehen Ukrainer in Köthen die Lage? Welche Botschaften erhalten sie aus ihrem Heimatland?

Krieg, auch in den Köpfen: Wie Ukrainerinnen im Altkreis Köthen den Zwist zwischen Trump und Selenskyj deuten

Köthen/MZ. - Der Eklat im Oval Office zwischen Donald Trump, seinem Vize J. D. Vance und Wolodymyr Selenskyj inklusive eingefrorener Hilfen für die Ukraine – mehr als drei Jahre nach Kriegsbeginn ist die Lage angespannter denn je. Was bedeutet das für Ukrainer, die in Deutschland leben oder in Köthen, ganz konkret?