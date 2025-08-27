Der „Köthener Herbst“ widmet sich diesmal den musikalischen Wurzeln Johann Sebastian Bachs. Die Bachfreunde veranstalten das Musikfest zwischen dem 5. und 7. September. Mit dabei sein wird auch der Thomanerchor aus Leipzig.

Der Thomanerchor Leipzig gestaltet das Abschlusskonzert des Köthener Herbstes in der Jakobskirche.

Köthen/MZ. - Vor zehn Jahren haben sie zur Eröffnung gespielt. Diesmal beschließen sie den „Köthener Herbst“ und gestalten das Abschlusskonzert am 7. September in der Jakobskirche: Die Thomaner sind wieder in Köthen. „Das ist schon etwas Besonderes“, erklärt Dorothea Büchse vom Freundes- und Förderkreis Bach-Gedenkstätte im Schloss Köthen. Sie freue sich sehr und verspricht „ein sehr interessantes Konzert“.