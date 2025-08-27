Freundes- und Förderkreis Bach-Gedenkstätte „Köthener Herbst“ im September: Thomanerchor aus Leipzig singt in Köthen
Der „Köthener Herbst“ widmet sich diesmal den musikalischen Wurzeln Johann Sebastian Bachs. Die Bachfreunde veranstalten das Musikfest zwischen dem 5. und 7. September. Mit dabei sein wird auch der Thomanerchor aus Leipzig.
Köthen/MZ. - Vor zehn Jahren haben sie zur Eröffnung gespielt. Diesmal beschließen sie den „Köthener Herbst“ und gestalten das Abschlusskonzert am 7. September in der Jakobskirche: Die Thomaner sind wieder in Köthen. „Das ist schon etwas Besonderes“, erklärt Dorothea Büchse vom Freundes- und Förderkreis Bach-Gedenkstätte im Schloss Köthen. Sie freue sich sehr und verspricht „ein sehr interessantes Konzert“.