Köthener Badewelt soll im Februar wieder geöffnet werden

Köthen/MZ - Das Sportbad in Dessau hat geöffnet, ebenso das Schwimmbad im Ballhaus Aschersleben und die Schwimmhalle in Bernburg. Die Köthener Badewelt jedoch bleibt „bis auf Weiteres in allen Bereichen geschlossen“, wie auf der Webseite zu lesen ist. Das sorgt bei Badegästen für Unmut, denn wann es weitergeht, bleibt auf der Webseite offen.