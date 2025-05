Bitterfeld/MZ. - Vom 23. bis 25. Mai 2025 verwandelt sich der Marktplatz in Bitterfeld in eine kulinarische Erlebniswelt. Das Streetfood-Festival bringt internationale Spezialitäten, frisch zubereitete Snacks, irische Live-Musik und ein Familienprogramm ins Zentrum der Stadt.

Besucher dürfen sich auf eine geschmackliche Reise durch verschiedene Kontinente freuen – ganz ohne Eintritt. An Foodtrucks und mobilen Ständen bereiten erfahrene Anbieter frisch vor Ort Speisen aus verschiedenen Teilen der Welt zu. Auf den Speisekarten stehen herzhafte Burger, afrikanische Eintöpfe, asiatische Nudelspezialitäten und südamerikanische Snacks. Auch süße Angebote wie Crêpes, Waffeln und Eis sind vertreten. Die Veranstalter kündigen eine breite Auswahl an – von bodenständig bis exotisch. Ergänzt wird das Angebot durch irische Live-Musik, die an allen Tagen für Stimmung sorgt. Wer mit der Familie kommt, findet unter anderem ein Bungee-Trampolin, Kinderschminken und kleine Überraschungen für die jüngeren Besucher. Ziel ist es, ein Angebot für alle kulinarischen Generationen anzubieten.

Am Sonntag, 25. Mai, öffnen zusätzlich viele Geschäfte in der Innenstadt ihre Türen. Zwischen 13 und 18 Uhr können die Gäste bummeln und einkaufen – eine Ergänzung zum Festival, die auch den Einzelhandel beleben soll. Geöffnet ist das Streetfood-Festival am Freitag von 14 bis 22 Uhr, am Samstag von 11 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11 bis 20 Uhr.